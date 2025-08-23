Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den 1. FSV Nienburg unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:2).

Bernburg/MTU. Vor 135 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:2) gegen Nienburg eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 16 schoss Denis Neumeister das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

Minute 21: SV Einheit Bernburg mit 0:2 im Rückstand

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Knop (Nienburg) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bernburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – M. Krug, Homri (66. Salehzada), Ehrich (77. Zavatta), Walter (86. Y. J. Krug), Walcer (46. Kupka), Lorenz (55. Kohl), Krüger, Haiduk, Fischer, Schaaf

1. FSV Nienburg: Held – Baer (67. Kober), Zenker, Schmidt (75. Reichel), Günther, Lehmann, Neumeister, Finze (75. Totzke), Hensel (90. Brauer), Lietz (57. Dobrin), Knop

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135