Der TSV Niederndodeleben erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem klaren Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Magdeburgern eine unverhoffte Führung. Die Niederndodelebener legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Felgentreff der Torschütze (24.).

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.+3). Die Niederndodelebener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai, Ahlemann, K. Husnik, Frank, Lüddeckens (67. Bergmann), Dreiling (73. Bittner), Biermanski (73. K. Husnik), Schott, Felgentreff (61. Müller), Jebsen (46. Ferl)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wald (46. Schmidt), Klawunn (65. Aldinar), Alali Alhamad (82. Chowson), Schulz, Reuper, Kutz, Hildebrandt (73. Heinemann), Simon, Niemann, Oeding

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110