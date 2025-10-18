Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Mario Katte und sein Team TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den Osterweddinger SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten die Gäste aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

Nach 18 Minuten schoss Maurice Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bördeländer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Nicola Maximilian Braunert der Torschütze (20.).

Minute 20: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Hertel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Bördeländer gesichert. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bördeländer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (55. Pflug), Günther (72. Zöbisch), Richter, Hamel (86. Dörner), Braunert, Hertel, Ostwald, Junge (53. Ninschkewitz), T. C. Stüber, Jakobs (77. Boese)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Iser, Falkenberg, Reuter (46. Hermann), Dziobek (58. Suchanek), Klaus, Nakoinz, Embach (65. Weber), Nölle (40. Hübler), Barkowski, Krull

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66