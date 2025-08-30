Die SV Union Heyrothsberge errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 83 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen.

Biederitz/MTU. In einer überraschenden Wende hat die SV Union Heyrothsberge nach einem klaren Rückstand den MSC Preussen mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 17 schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tom Raue (20.) erzielt wurde.

Minute 20 SV Union Heyrothsberge auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen steckte dreimal Gelb ein. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Pause konnte Raue (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz (88. Sensenschmidt), Taube (68. Schmidt), Kloska (90. Thorand), Schlüter, Gropius, Marth, Raue (68. Vogel), Wöhler, Schäfer, Schulze (82. Hanke)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Chebli (70. Rezai), Norenko, Kulinich, El Zayat, Dervishaj, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Al Mounif (70. Gjoci), Jahjah (46. Kompaniiets), Preuss, Jibril

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83