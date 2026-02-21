Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Biederitzer gewannen souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge führt nach 74 Minuten 2:0

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (84.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz, Vogel (64. Schulze), Schlüter, Taube (81. Vorhölter), Gropius, Marks (86. Hrachowitz), Wöhler, Voelckel, Vasükov (70. Marth), Kloska (86. Thorand)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Wegelin, Alali Alhamad, Schulz, Koopmann (80. Aldinar), Kutz, Rasche, Simon, Klawunn, Niemann, Oeding

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43