Einen 3:2 (3:1)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der SV 1889 Altenweddingen am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Sülzetaler konterten in der 27. Minute. Diesmal war Majed Al Mori der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV 1889 Altenweddingen gegen MSC Preussen – Minute 27

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Richter, Krüger, Harnau, Zywotek (82. Rein), Schwarz, Deike, Winkelmann (90. Gumtz), Dethlefsen, Tandel (72. Krause), Wendland

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Kidw (46. Norenko), El Zayat, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Farho, Preuss, Rezai, Al Mori, Jibril, Volkmer (70. Tischer)

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75