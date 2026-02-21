Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 64 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Sülzetal/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der Osterweddinger SV nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Christian-Gabriel Gropius vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kai Rathsack das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (44.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oskar Yannik Schulze der Torschütze (70.).

1:1 im Duell zwischen Osterweddinger SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Osterweddinger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Müller (46. Loof), Reuter, Nölle, Barkowski, Dziobek (75. Hübler), Magel, Iser (75. Koch), Falkenberg, Schulze (90. Suchanek)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (46. Brandt), Rathsack, Dreiling, Theele (77. Hornbach), Gropius, Seegers, Schröder, Rittmeister, Skorsetz, Grzenda

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64