Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

74. Minute: SV Union Heyrothsberge mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Hannes Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (84.). Die Biederitzer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube (81. Vorhölter), Fritz, Gropius, Voelckel, Wöhler, Kloska (86. Thorand), Marks (86. Hrachowitz), Schlüter, Vasükov (70. Marth), Vogel (64. Schulze)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Niemann, Koopmann (80. Aldinar), Wegelin, Schulz, Kutz, Simon, Klawunn, Alali Alhamad, Oeding, Rasche

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43