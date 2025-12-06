Der SV Seilerwiesen Magdeburg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (3:2)-Erfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (3:2).

Vincent Kühn (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz.

22. Minute: SV Seilerwiesen Magdeburg baut Führung auf 2:0 aus

Dann verbuchten die Magdeburger noch einen Erfolg. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in der 28. Spielminute. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in Minute 42, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). 3:3. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius schoss und traf in Spielminute 62 ein weiteres Mal per Strafstoß. Die Bördeländer nahmen aber nochmal Anlauf. Maurice Hertel schoss und traf in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Daniel Zoll (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lausch, Skorsetz, Grzenda, Stridde, Klimm (65. Tamaan), Zoll, Theele (76. Lücke), Rittmeister, Gropius, Kühn

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Schäfer, Ninschkewitz, Hamel, Stüber (82. Brösel), Richter, Boese, Braunert, Günther, Kietzmann (73. Pflug)

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25