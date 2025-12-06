Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den Eilslebener SV verabschieden musste.

Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Stern und Eilsleben ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ole Stolte (Eilslebener SV) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (9.). Die Eilslebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Kevin Spilgies der Torschütze (12.).

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit Eilslebener SV – 1:1 in Minute 12

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Sacher, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (70.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Hennings, Wildenhof, Riedel (60. Gläser), Abraham (75. Weber), Schimmelpfennig, Moushfiq (60. Henkel), Böttcher (75. Janik), Graupner, Spilgies (60. Zen Al Abeden)

Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Jakobs, Stolte (60. Gerhardt), Sengewald, Badeleben (62. Badeleben), Sacher, Hampel (75. Roloff), Falk (62. Stotmeister), Haus, Hasse (85. Weber)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60