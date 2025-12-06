Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Magdeburger gewannen gerade so mit 2:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Altenweddingen.

In Minute 17 schoss Stefan Fischer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war Patrick Oeding der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 39: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Führung auf 2:0 aus

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Klawunn (75. Rohde), Fischer, Iyamu (30. Wegelin), Kutz (90. Koopmann), Hildebrandt, Reuper (90. Ladewig), Schulz, Alali Alhamad, Oeding, Rasche

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Dethlefsen, Schlieter (90. Deike), Harnau, Selent (46. Mootz), Wendland (85. Thielecke), Zywotek (46. Rein), Krüger, Richter, Winkelmann

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72