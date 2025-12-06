Ergebnis 14. Spieltag TuS 1860 Magdeburg-Neustadt holt sich knappen Sieg gegen SV 1889 Altenweddingen mit 2:1
Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.
Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Magdeburger gewannen gerade so mit 2:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Altenweddingen.
In Minute 17 schoss Stefan Fischer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war Patrick Oeding der Torschütze.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 14
Minute 39: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Führung auf 2:0 aus
In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz zehn gesichert.
Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Klawunn (75. Rohde), Fischer, Iyamu (30. Wegelin), Kutz (90. Koopmann), Hildebrandt, Reuper (90. Ladewig), Schulz, Alali Alhamad, Oeding, Rasche
SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Dethlefsen, Schlieter (90. Deike), Harnau, Selent (46. Mootz), Wendland (85. Thielecke), Zywotek (46. Rein), Krüger, Richter, Winkelmann
Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72