Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Yohanes Tafere für Groß Santersleben traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Santersleber konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze.

Minute 45 SV Groß Santersleben I gleichauf mit Magdeburger SV Börde – 1:1

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In der 90. Minute gelang es Al Houri, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Banas (70. Al Houri), C. Madaus, Lange (90. Hoffmann), Otto, Adjioski (90. Abou Laban), Qorbani, C. Madaus, Ilijoski, Hahn (80. Delleh), Tafere (90. Fateh)

Magdeburger SV Börde: König – Brussig, Rebone (66. Johne), Rhode, Kreutzer, Blümel (46. Beyer), Wolff, Schüßler (46. Müller), Horstkötter, Boeke, Wesemeier (78. Gallert)

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51