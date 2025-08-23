Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Yohanes Tafere das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Santersleber konterten in der 45. Minute. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze.

SV Groß Santersleben I und Magdeburger SV Börde – 1:1 in Minute 45

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Al Houri (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange (90. Hoffmann), C. Madaus, Adjioski (90. Abou Laban), Qorbani, C. Madaus, Otto, Hahn (80. Delleh), Ilijoski, Banas (70. Al Houri), Tafere (90. Fateh)

Magdeburger SV Börde: König – Horstkötter, Rebone (66. Johne), Blümel (46. Beyer), Boeke, Wolff, Kreutzer, Schüßler (46. Müller), Rhode, Wesemeier (78. Gallert), Brussig

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51