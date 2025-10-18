Der SV Groß Santersleben I errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 51 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Timo Lange das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für SV Groß Santersleben I – Minute 85

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (85.). Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Tafere, Fateh, Al Houri (53. Eftindjioski), Kitanoski, Otto (70. Habibi), Lange, C. Madaus, Adjioski, Hahn

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger, Graupner, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Hennings, Böttcher (46. Janik), Felgenhauer, Wildenhof, Telge (68. Pfitzner), Riedel, Spilgies (79. Moushfiq)

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51