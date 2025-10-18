Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Timo Lange das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Groß Santersleben I baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 85

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (85.). Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Adjioski, C. Madaus, Tafere, Lange, Fateh, Al Houri (53. Eftindjioski), Otto (70. Habibi), Hahn, Kitanoski

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Hennings, Telge (68. Pfitzner), Unger, Böttcher (46. Janik), Felgenhauer, Wildenhof, Riedel, Graupner, Spilgies (79. Moushfiq)

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51