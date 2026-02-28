Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:3 (0:1).

Gommern/MTU. Vor 57 Zuschauern hat sich das Team von Florian Sprengler mit 0:3 (0:1) gegen Kleinmühlingen/Zens geschlagen geben müssen.

In Minute 21 schoss Felix Günther das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. In der zweiten Halbzeit setzte Kleinmühlingen/Zens noch einen drauf: In Minute 82 wurde ein weiteres Tor durch Tom Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

82. Minute: SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück

Nach wenigen Momenten gelang es Kevin Junge, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (85.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Schellbach, Von Saleski (58. Adelheim), Thiem, Randel, C. Werban (32. V. Werban), L. Schmidt, Kunitschke, Napiontek, Thauß (3. Schäfer)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Pflug, Stegemann, Kemp, Hamel (63. Junge), Kietzmann (78. Seydlitz), Günther, Braunert, Zöbisch (88. Baartz), Stüber, Richter

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57