Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 68 Fans mit 2:5 (0:3) gegen die SV Union Heyrothsberge verabschieden musste.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Biederitzer legten in der 29. Minute nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze.

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Christian Kloska schoss und traf in Minute 32. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Altenweddingen legte nochmal vor. Justin Zywotek traf in der 81. Spielminute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Jean-Luca Sensenschmidt schoss und traf in der 86. Spielminute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Zywotek den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sülzetaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Richter (46. Tschepe), Schlieter, Rein (46. Krause), Wendland, Krüger, Harnau (33. Gumtz), Deike (46. Sedlak), Mootz (84. Schwarz), Dethlefsen, Zywotek

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Vasükov (65. Vogel), Marks, Taube (80. Hrachowitz), Schlüter, Schulze (71. Sensenschmidt), Peukert, Möser, Fritz, Kloska (80. Biegelmeier), Voelckel

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68