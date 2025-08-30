Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SSV Samswegen 1884 gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

SSV Samswegen 1884 verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen Roter Stern Sudenburg

Samswegen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Stefan Resch. Der Trainer von Samswegen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Stern beobachten.

In Minute 19 schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

SSV Samswegen 1884 sieht sich 0:2 im Rückstand – 52. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV Samswegen 1884 kassierte zweimal Gelb.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach dem Seitenwechsel. Sieben Minuten nach Anstoß gelang es Philipp Schimmelpfennig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (52.). Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Wagner, Nagel (75. Engler), Herbst (57. Sonnabend), Ermisch, Bartsch, Stettin (83. Jahns), Lehmann, Gamroth, Feyer, Kober

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies, Schimmelpfennig, Gläser (61. Pfitzner), Telge (54. Kreiser), Felgenhauer, Pakebusch, Hennings, Abraham, Unger (78. Böttcher), Graupner

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63