Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SSV Samswegen 1884 ein 3:2 (1:2)-Heimsieg über den MSC Preussen.

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2).

Spieler Nummer 5 traf für den SSV Samswegen 1884 in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

21. Minute SSV Samswegen 1884 und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Die Partie blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kober (Samswegen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Börder Mannschaft erzielen (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner (84. Engler), Feyer (89. Jahns), Bartsch, Nagel (84. Mazlomi), Ermisch, Gamroth, Resch, Herbst (53. Kober), Lehmann

MSC Preussen: Thiem – Rezai, Preuss, Heinrich (46. Kulinich), El Zayat, Kidw, Tischer, Jibril, Norenko, Farho, Al Mori (67. Kompaniiets)

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32