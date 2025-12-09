Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SSV Samswegen 1884 ein 3:2 (1:2)-Triumph über den MSC Preussen.

SSV Samswegen 1884 holt sich engen Triumph gegen MSC Preussen mit 3:2

Samswegen/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (1:2) getrennt.

Spieler Nummer 5 (SSV Samswegen 1884) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

21. Minute SSV Samswegen 1884 auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Die Partie blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Kober, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Börder zu entscheiden (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Feyer (89. Jahns), Resch, Ermisch, Nagel (84. Mazlomi), Bartsch, Gamroth, Herbst (53. Kober), Wagner (84. Engler), Lehmann

MSC Preussen: Thiem – Heinrich (46. Kulinich), Rezai, Tischer, Norenko, El Zayat, Farho, Jibril, Kidw, Preuss, Al Mori (67. Kompaniiets)

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32