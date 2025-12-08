Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I ist auf Augenhöhe geendet.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (52.). Es dauerte gar nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Bennet Rico Fähse den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Seilerwiesen Magdeburg Kopf an Kopf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 72

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lücke, Gropius, Seegers, Grzenda, Kühn, Stridde, Skorsetz, Zoll, Tamaan (78. Ebeling), Meyer

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Jentzsch, Thiele (46. Moratschke), Kloska, Kloska (29. Karbe), Fähse, Eickhoff (46. Franke), Küllmey (82. Eurich), Rick, Rieche (76. Friedhoff)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65