Der Osterweddinger SV sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten die Gäste aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Mathias Loof das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Philipp Nakoinz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Minute 62: Osterweddinger SV mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite räumten Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jakob Theodor Hrachowitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Biederitzern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle (88. Dziobek), Müller (82. Hübler), Koch, Nakoinz (90. Vatterrott), Embach, Klaus, Schulze, Falkenberg (73. Gebhardt), Magel, Loof

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vasükov (68. Gropius), Marth, Fritz, Schlüter, Vogel, Voelckel, Taube, Wöhler (78. Sensenschmidt), Möser, Schulze (81. Hrachowitz)

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62