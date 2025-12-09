Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

In Minute 11 schoss Mark Schröder das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Spieler Nummer 14 der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

1:1 im Duell zwischen TSV Niederndodeleben und SV Seilerwiesen Magdeburg – 47. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 14 den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Niederndodeleben sicherte (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Dreiling (90. Ebeling), Tamaan (82. Tilche), Schröder, Kühn, Theele, Skorsetz (85. Lücke), Zoll, Gropius, Stridde, Grzenda

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63