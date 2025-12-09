Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen heimste der SSV Samswegen 1884 am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:2).

Spieler Nummer 5 (SSV Samswegen 1884) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ihab El Zayat den Ball ins Netz (21.).

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Die Partie blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Kober, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Börder Mannschaft den Sieg zu bescheren (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Bartsch, Feyer (89. Jahns), Wagner (84. Engler), Resch, Ermisch, Gamroth, Nagel (84. Mazlomi), Herbst (53. Kober), Lehmann

MSC Preussen: Thiem – Farho, Al Mori (67. Kompaniiets), Rezai, Kidw, Heinrich (46. Kulinich), Preuss, El Zayat, Jibril, Tischer, Norenko

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32