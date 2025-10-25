Dem Roter Stern Sudenburg glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 99 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Die 99 Besucher auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner schlugen das Team aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Patrick Reich vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch David Abraham (54.) erzielt wurde.

54. Minute: Roter Stern Sudenburg baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Mark Schröder den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Magdeburg erlangte (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Schimmelpfennig, Riedel (64. Moushfiq), Wildenhof, Gläser, Telge (46. Abraham), Unger (70. Freise), Hennings (74. Böttcher), Spilgies (64. Graupner), Pakebusch

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Dreiling, Schröder, Meyer, Rittmeister, Rathsack, Friedrich (77. Ebeling), Seegers (69. Lentz), Tamaan, Theele (73. Lüder)

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99