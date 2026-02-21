Dem Osterweddinger SV glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 64 Zuschauer waren live dabei.

Sülzetal/MTU. In einer überraschenden Wende hat der Osterweddinger SV nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christian-Gabriel Gropius am Ende der ersten Halbzeit, als Kai Rathsack für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb (57.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Osterweddinger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Oskar Yannik Schulze erzielt.

70. Minute Osterweddinger SV gleichauf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Osterweddinger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Klaus, Iser (75. Koch), Müller (46. Loof), Reuter, Falkenberg, Magel, Dziobek (75. Hübler), Schulze (90. Suchanek), Nölle

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Rittmeister, Rathsack, Theele (77. Hornbach), Meyer (46. Brandt), Dreiling, Grzenda, Schröder, Gropius, Seegers

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64