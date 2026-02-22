Johannes Hoesflot Klaebo freut sich nach seinem sechsten Gold dieser Winterspiele über einen besonderen Vergleich. Im Frühjahr braucht der weltbeste Skilangläufer Zeit zum Nachdenken.

Tesero - Der Blick auf die skandinavische Konkurrenz ließ Johannes Hoesflot Klaebo lächeln. „Davon muss ich ein Bild machen und es an meine Wand hängen“, sagte der beste Langläufer der Welt. Ein Reporter hatte den Norweger darauf hingewiesen, dass er mit seinen sechs Goldmedaillen in Tesero genauso viele gewonnen hat, wie das ganze schwedische Team bis zu diesem Zeitpunkt bei diesen Olympischen Winterspielen zusammen. „Das ist ja noch nicht mal ein Funfact, sondern Realität. Das ist cool“, sagte Klaebo.

Besondere Bedeutung der 50 Kilometer

Mit seinem sechsten Gold stellte der Ausnahmesportler den nächsten Rekord auf. Sechs Olympiasiege bei einer Ausgabe von Winterspielen hatte zuvor noch niemand geschafft. Mit elfmal Gold führt Klaebo auch die Gesamtrangliste beim größten Wintersport-Event der Welt an. Sein letzter Sieg von Italien im Rennen über 50 Kilometer sei „die Krönung“ und habe für ihn eine ganz spezielle Bedeutung, erklärte er.

Man sage in Norwegen: „Du musst die 50 Kilometer gewinnen, um ein Mann zu werden. Und ich denke, das bin ich jetzt“, sagte Klaebo. Der 29-Jährige freute sich auf das Wiedersehen mit seiner Freundin, seiner Familie und Freunden.

Klaebo will sich im Frühling Zeit zum Nachdenken nehmen

Sie konnten einen gut gelaunten Menschen erwarten. „Ich mag mich selbst viel lieber, wenn ich gewinne, als wenn ich verliere“, erklärte der ehrgeizige Athlet. „Und ich glaube, meinen Freunden geht es genauso. Ich hoffe, ich gewinne weiter. Denn dann bin ich ein guter Freund.“

Klaebo schlug aber auch nachdenkliche Töne an. „Ich werde in diesem Frühling einige Zeit dafür verwenden, herauszufinden, was das nächste Ziel sein wird, wie mich ich mich als Skifahrer weiterentwickle und worauf ich meinen Fokus legen will“, sagte er.

„Ich liebe es, mich zu messen. Und das Beste, was ich kenne, ist, diese Ziellinie als Erstes zu überqueren“, ergänzte Klaebo. „Das ist es, was ich jeden einzelnen Tag verfolge. Wir werden sehen, ob wir andere Dinge finden, die ich auch verfolgen möchte.“