Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half der SV Germania 08 Roßlau am Samstag nicht, als sie sich vor 79 Zuschauern mit 1:4 (1:0) gegen den SV Allemannia 08 Jessen geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Die Begegnung zwischen der SV Germania 08 Roßlau und dem SV Allemannia 08 Jessen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Jessen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:4 (1:0) für sich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Paul Ulrich Hanke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Jessener revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Jannik-Noah Winter erzielt.

SV Germania 08 Roßlau und SV Allemannia 08 Jessen – 1:1 in Minute 61

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Winter den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Jessener gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (85. Lorenz), Franzel (75. Krug), Möbius (60. Kroker), P. U. Hanke (75. Fleischer), Ruge, Marzian, Berke, Müller, Seiffert, Klausnitzer

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Quinque, Heinrich, Winter, Michlick, Olexy, Heinze (74. Schüler), Weidmann, Böhme, Wedmann (60. Michlick), Kilian (74. Peinl)

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79