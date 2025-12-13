Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den SV Groß Santersleben I fuhr der Osterweddinger SV am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Yven Chris Gebhardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Osterweddinger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV führt mit 2:0 – Minute 29

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Gebhardt, Schulze, Koch, Barkowski, Magel, Nölle, Krull (73. Reuter), Nakoinz, Klaus, Falkenberg (15. Müller)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Dressel, Tafere, Otto, Al Houri, Kitanoski, Hahn, Lange, Fateh, Madaus, Alicke (46. Eftindjioski)

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49