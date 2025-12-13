Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Osterweddinger SV ein 2:1 (2:1)-Triumph über den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Yven Chris Gebhardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tom Robin Koch (29.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Minute 29: Osterweddinger SV liegt mit 2:0 vorne

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yohanes Tafere, den Ball ins Netz zu befördern und den Santerslebern noch ein Tor zu bescheren (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Krull (73. Reuter), Schulze, Magel, Barkowski, Falkenberg (15. Müller), Klaus, Nakoinz, Koch, Nölle, Gebhardt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, Al Houri, Madaus, Lange, Otto, Alicke (46. Eftindjioski), Fateh, Dressel, Hahn, Tafere

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49