Der MSC Preussen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Mit 0:0 ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

100. Minute: MSC Preussen baut Führung auf 2:0 aus

Nach wenigen Momenten gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+10). In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Gjoci (64. Volkmer), Kulinich, Chebli (85. Kidw), El Zayat, Hussen Gahdo (64. Al Mori), Jibril, Tischer (46. Norenko), Farho (46. Kompaniiets), Haxhiu, Dervishaj

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Stridde (90. Heck), Zoll, Theele (85. Batal), Dreiling, Tamaan (59. Lentz), Skorsetz, Rittmeister, Rathsack, Tilche (70. Seegers)

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15