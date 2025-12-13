Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Hossein Rezai der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

1:1 Ausgleich im Spiel Magdeburger SV Börde gegen MSC Preussen – 74. Minute

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Berlin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Fritsch (87. Rhode), Boeke, Wesemeier, Jakuszeit (65. Schuster), Blümel (77. Witt), Berlin, Beyer, Schüßler, Gallert, Köhler (90. Markowski)

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Preuss, Farho, Hussen Gahdo (66. Norenko), Jibril, Kompaniiets (85. Kidw), Jahjah, El Zayat (72. Al Mori), Tischer (46. Kulinich), Rezai (85. Volkmer)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15