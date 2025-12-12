Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Janis Klinzmann für Magdeburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jan Theile der Torschütze (22.).

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 22. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Klinzmann, Yakhyaev, Horn (67. Ellrich), Gröschner, Hartwig (67. Kokert), Glage, Heyse, Ngou, Spiering, Krüger

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Klawunn, Iyamu, Hildebrandt, Alali Alhamad, Fischer, Niemann, Koopmann, Awal, Theile (83. Schneider), Kutz (78. Zarek)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45