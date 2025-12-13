Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 74 wurde das Gegentor durch Hossein Rezai erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Magdeburger SV Börde und MSC Preussen – 1:1 in Minute 74

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Jakuszeit (65. Schuster), Berlin, Köhler (90. Markowski), Gallert, Blümel (77. Witt), Boeke, Wesemeier, Beyer, Fritsch (87. Rhode), Schüßler

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Kompaniiets (85. Kidw), Jahjah, Jibril, Tischer (46. Kulinich), Preuss, Rezai (85. Volkmer), El Zayat (72. Al Mori), Farho, Hussen Gahdo (66. Norenko)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15