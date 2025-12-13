Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Duell mit dem TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Oliver Böttcher für Stern traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Niederndodelebener revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

70. Minute Roter Stern Sudenburg gleichauf mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Schon zwei Spielminuten später konnte David Abraham (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham, Böttcher, Riedel, Schimmelpfennig (80. Freise), Hennings, Gläser (72. Janik), Wildenhof, Unger (23. Henkel), Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Spilgies

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Ahlemann (81. Komorous), Mai (63. Farkas), Gottschalk, Schott (46. Ferl), Dreiling (57. Müller), Bergmann (63. Husnik), Biermanski, Jebsen, Lüddeckens

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60