Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SV Eintracht Gommern.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer waren den Gästen aus Gommern mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Lorenz Boese traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maurice Hertel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 38: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt mit 2:0 vorne

Einen Dämpfer mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch wegstecken. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (75. Baartz), Hertel (90. Hamel), Günther, Schäfer, Ostwald, Braunert, Ninschkewitz (31. Pflug), Kietzmann, Boese, Stüber

SV Eintracht Gommern: Werban – Randel, Napiontek, Hübener, Von Saleski, Schellbach, Schmidt, Tuente, Schulz, Knobloch, Baumbach (37. Jirse)

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73