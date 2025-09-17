Der Eilslebener SV sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Eilsleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Mittwoch 4:3 (3:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maurice Ninschkewitz für Kleinmühlingen/Zens traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eike Pruhs den Ball ins Netz.

Minute 29 Eilslebener SV auf Augenhöhe mit TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der Eilslebener SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Jerome Luca Gerhardt (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Eilslebener Elf erzielen (90.+5). Die Eilslebener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Pruhs, Matthies (80. Roloff), Weber, Köhler, Jakobs, Falk, Willms (73. M. Badeleben), Haus, Derda, Bach (66. Gerhardt)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Baartz, Ostwald, Günther, Hertel, Ninschkewitz, Boese, Pflug (83. Thorau), Kietzmann, Braunert (75. Brösel), Zöbisch

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49