Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 34 Zuschauern mit 3:5 (1:3) gegen den MSC Preussen verabschieden musste.

Artem Kulinich (MSC Preussen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Kulinich den Ball ins Netz (26.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 26

Dann verbuchten die Magdeburger einen weiteren Erfolg. Ihab El Zayat schoss und traf in Spielminute 30. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Paul Niemann versenkte den Ball in der 37. Minute per Strafstoß. Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mit einem Doppelpack von Besim Gjoci erlangte der MSC Preussen einen kaum einholbaren Vorsprung. Magdeburg-Neustadt legte nochmal vor. Philipp Christian Kutz versenkte den Ball in Minute 66. Spielstand 5:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kutz (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu, Alali Alhamad, Theile (80. Schmidt), Schulz, Hildebrandt, Kutz, Rohde (61. Klawunn), Niemann, Oeding, Simon

MSC Preussen: – Al Mori, Farho, Gjoci (68. Rezai), Norenko, Kulinich (78. Volkmer), Dervishaj, El Zayat, Tischer (68. Chebli), Haxhiu, Preuss

Tore: 0:1 Artem Kulinich (17.), 0:2 Artem Kulinich (26.), 0:3 Ihab El Zayat (30.), 1:3 Paul Niemann (37.), 1:4 Besim Gjoci (49.), 1:5 Besim Gjoci (51.), 2:5 Philipp Christian Kutz (66.), 3:5 Philipp Christian Kutz (73.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Ralf Pitt; Zuschauer: 34