Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 1:4 (0:0).

Sülzetal/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lukas Hering. Der Trainer von Altenweddingen musste sein Team bei einer 1:4 (0:0)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Rene Hasse für Eilsleben traf und in Spielminute 65 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Hasse (75.) erzielt wurde.

SV 1889 Altenweddingen sieht sich 0:2 im Rückstand – 75. Minute

Der Siegeszug der Eilslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Fabian Dilge im gegnerischen Tor. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Richter (Altenweddingen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (87.). Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (81. Gumtz), Dethlefsen, Zywotek, Mootz (60. Richter), Schlieter (81. Tschepe), Harnau, Deike (60. Rein), Selent (75. Thielecke), Schwarz, Schubert

Eilslebener SV: Bergeest – Matthies (63. Bockwoldt), Bach (63. Hasse), Haus, Reber, Falk, Stolte (63. Köhler), Jakobs (79. Willms), Sengewald, Pruhs, Badeleben (63. Hampel)

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152