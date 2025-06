Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Bastian Lehfeld. Der Trainer von Olvenstedt musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Heyrothsberge beobachten.

In Minute 14 schoss Marcus Schlüter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Die Germania Olvenstedt I steckte einmal Gelb ein (68.). In der zweiten Halbzeit setzte Heyrothsberge noch einen drauf: In Minute 70 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Schlüter.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 28

Germania Olvenstedt I liegt 0:2 zurück – 70. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Tom Raue, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (72.). In Spielminute 76 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – SV Union Heyrothsberge

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Schröter, Mucke, Puchowka, Sevcov, Münich (62. Nuraj), Neumann, Elling (46. Frank), Müller, Wirdel

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Gropius, Schlüter (72. Hrachowitz), Kloska, Voelckel, Schäfer, Raue, Taube, Sensenschmidt (61. Thorand), Hanke, Wöhler

Tore: 0:1 Marcus Schlüter (14.), 0:2 Marcus Schlüter (70.), 0:3 Tom Raue (72.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Neo Bergmann, Thomas Lehmann; Zuschauer: 60