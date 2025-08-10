Der FC Einheit Rudolstadt errang am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 302 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Manfred Starke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Minute 90+3: FC Einheit Rudolstadt führt mit zwei Toren

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Rudolstadt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Sven Rupprecht (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 gingen die Rudolstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Frackowiak, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht (90. Siegel), Schlegel, Heß (68. Floßmann), Smyla, Krahnert (68. Ensenbach), Rühling, Riemer (90. Schneider), Stelzer

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Kaschlaw (78. Pfeiffer), Schulze, Schleicher, Salge, Stark, Witte (78. Konieczny), Knoblich (78. Buschke), Ilchenko, Kohl

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302