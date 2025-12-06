Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Reich mit 1:3 (1:1) gegen Eilsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Ole Stolte für Eilsleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (9.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kevin Spilgies den Ball ins Netz (12.).

12. Minute Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit Eilslebener SV – 1:1

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

25 Minuten nach der Pause konnte Sacher (Eilsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 3:1 verließen die Eilslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Moushfiq (60. Henkel), Graupner, Wildenhof, Abraham (75. Weber), Böttcher (75. Janik), Riedel (60. Gläser), Hennings, Pakebusch, Schimmelpfennig, Spilgies (60. Zen Al Abeden)

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs, Haus, Hasse (85. Weber), Falk (62. Stotmeister), Sacher, Badeleben (62. Badeleben), Reber, Hampel (75. Roloff), Sengewald, Stolte (60. Gerhardt)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60