Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Mark Schröder traf für den SV Seilerwiesen Magdeburg in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Niederndodelebener doch noch revanchieren: In der zweiten Minute wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 14 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

47. Minute TSV Niederndodeleben auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 14 den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Niederndodeleben sicherte (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tamaan (82. Tilche), Grzenda, Stridde, Dreiling (90. Ebeling), Zoll, Schröder, Theele, Kühn, Skorsetz (85. Lücke), Gropius

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63