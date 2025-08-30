Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern.

Kleinmühlingen/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten das Team aus Gommern mit 2:1 (2:0) knapp.

Lorenz Boese (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bördeländer waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Maurice Hertel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt in Minute 38 2:0 vorn

Einen Wermutstropfen mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch verkraften. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Bördeländer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Schäfer, Kietzmann, Boese, Ostwald, Hertel (90. Hamel), Ninschkewitz (31. Pflug), Zöbisch (75. Baartz), Braunert, Stüber, Günther

SV Eintracht Gommern: Werban – Knobloch, Randel, Schulz, Napiontek, Schellbach, Tuente, Von Saleski, Hübener, Schmidt, Baumbach (37. Jirse)

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73