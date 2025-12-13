Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den SV Groß Santersleben I fuhr der Osterweddinger SV am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterweddinger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV führt nach 29 Minuten 2:0

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Yohanes Tafere den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erlangte (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch, Falkenberg (15. Müller), Krull (73. Reuter), Klaus, Magel, Nakoinz, Barkowski, Nölle, Gebhardt, Schulze

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Dressel, Hahn, Otto, Madaus, Alicke (46. Eftindjioski), Fateh, Lange, Tafere, Al Houri, Kitanoski

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49