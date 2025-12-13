Der Osterweddinger SV sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen die Gäste aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

2:0 Vorsprung für Osterweddinger SV – 29. Minute

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yohanes Tafere, den Ball ins Netz zu befördern und den Santerslebern noch ein Tor zu verschaffen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle, Krull (73. Reuter), Barkowski, Nakoinz, Schulze, Falkenberg (15. Müller), Koch, Klaus, Magel, Gebhardt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Dressel, Al Houri, Madaus, Tafere, Lange, Kitanoski, Alicke (46. Eftindjioski), Hahn, Fateh

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49