Für den SV 1889 Altenweddingen endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Sülzetal/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I. 152 Zuschauer verfolgten das Spiel im Klemens-Fendler-Sportforumrum.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Wendland, Selent, Nord, Schwarz, Junge (76. T. R. Thielecke), Winkelmann, Harnau, Mootz (76. L. Thielecke), Rein (46. Schubert), Krüger

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey, Rölke, Karbe (83. Eickhoff), Pilz, Rieche (53. Kloska), Thiele, Rick (76. Jordan), Kloska, Jentzsch, Sachs

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152