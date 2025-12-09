Der Eilslebener SV hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:4 (0:4).

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und die TSG Grün-Weiß Möser I haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:4 (0:4).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Simon Moratschke für Möser traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Moratschke den Ball ins Netz (18.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Eilsleben-Torwart nicht verhindern (35, 36.). Der Vorsprung des TSG Grün-Weiß Möser I schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Fabian Dilge kämpfte weiter und in Minute 71 gelang Christian Falk endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Eike Pruhs den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Eilslebener aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 92 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein. Die Eilslebener sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (27. Roloff), Weber, Haus, Sengewald, Falk, Hasse, Sacher, Matthies (42. Köhler), Pruhs, Derda (10. Bockwoldt)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska (71. Fähse), Kloska, Rick, Eickhoff (64. Nord), Moratschke, Jentzsch, Sachs, Pilz, Küllmey, Thiele (64. Rieche)

Tore: 0:1 Simon Moratschke (3.), 0:2 Simon Moratschke (18.), 0:3 Simon Moratschke (35.), 0:4 Kevin Kloska (36.), 1:4 Christian Falk (71.), 2:4 Eike Pruhs (89.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lukas Haffke; Zuschauer: 115