Eine Niederlage für den BSV 79 Magdeburg besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Eilslebener SV mit 4:5 (1:2).

Marcus-Antonio Bach traf für den Eilslebener SV in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Bach den Ball ins Netz (30.).

BSV 79 Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 30. Minute

Der BSV 79 Magdeburg hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Philipp Glage schoss und traf in Spielminute 40. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Eilslebenern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Pascal Hampel traf in der 53. Minute. Es wollte den Eilslebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Philipp Glage versenkte den Ball in der 70. Minute, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). Die Eilslebener nahmen aber nochmal Anlauf. Julian Wittek schoss und traf in der 92. Minute. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Christian Falk, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Eilslebener zu entscheiden (90.+4). Die Magdeburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Nsangou, Mittag, Klinzmann, Horn, Gröschner, Ellrich (71. Hartwig), Hartley (58. Bansemer), Glage, Yakhyaev (88. Youdom Takaw), Ngou

Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Haus, Bockwoldt (88. Weber), Wittek, Bach, Falk, Hampel, Jakobs (80. Köhler), Stolte (80. Ruprecht), Duckstein (71. Badeleben)

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41