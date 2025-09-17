Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der BSV 79 Magdeburg von Coach Andreas Heyse aus dem Duell mit dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens vom Platz.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Büchnerstraße ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Magdeburger gewannen deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Kleinmühlingen/Zens.

Nach gerade einmal 18 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Yakhya Yakhyaev das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Patrick Ellrich den Ball ins Netz.

BSV 79 Magdeburg liegt in Minute 45+2 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philipp Glage traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 80. Spielstand 4:0 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Glage den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Nsangou, Spiering (46. Glage), Ellrich (80. Heyse), Horn, Gröschner, Krüger, Wolde (75. Kasper), Yakhyaev (64. Kokert), Hartley (46. Klinzmann), Ngou

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann, Zöbisch (46. Pflug), Ninschkewitz, Hertel (87. Baartz), Günther, Richter (57. Stüber), Boese (46. Hamel), Schäfer, Stüber, Ostwald

Tore: 1:0 Yakhya Yakhyaev (18.), 2:0 Patrick Ellrich (45.+2), 3:0 Philipp Glage (63.), 4:0 Philipp Glage (80.), 5:0 Philipp Glage (89.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Jens Kamin, Michael Bode; Zuschauer: 35